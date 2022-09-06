Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 8:00

Барнаулец ранил женщину из-за конфликта в родительском чате

Их дети поссорились в школе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
50-летнего мужчину уже задержали

50-летнего мужчину уже задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

50-летний барнаулец задержан полицейскими после поножовщины, которую он устроил из-за конфликта в родительском чате.

Как рассказывают автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошел вечером 2 сентября. Вернувшаяся с занятий девочка рассказала своему 50-летнему отцу, что у нее произошел конфликт с одноклассником. Сначала мужчина пытался разобраться в родительском чате, но вскоре предложил родителю обидчика своей девочки встретиться с глазу на глаз.

Встреча произошла в одном из дворов на улице Матросова. В ходе разговора на повышенных тонах, 50-летний отец, прихвативший с собой нож, достал его и полоснул по животу 30-летней женщины, которая пришла на родительские разборки вместе с сожителем.

Полицейские задержали агрессора. Он свою вину уже признал.