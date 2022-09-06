На Алтае врач-терапевт через приставов «выбил» долг по зарплате

Руководство клиники полностью расплатилось по долгам перед медиком Фото: Анна СЕМИНА

Судебные приставы помогли врачу-терапевту из Алтайского края вернуть долг по зарплате.

– Районное медицинское учреждение задолжало своему сотруднику заработную плату в размере более 50 тысяч рублей, - рассказывают в ГУФССП.

Суд постановил, что клиника должна выплатить долг за вынужденный прогул, но установленные договором денежные средства она так и не получила. Пристав-исполнитель назначил дату, когда руководитель медицинской организации долен был полностью закрыть все долги. В противном случае его ждало бы уголовное наказание. Чтобы избежать этого, перед врачом-терапевтом полностью рассчитались.