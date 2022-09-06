В Барнауле пропал 15-летний подросток

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле ведутся поиски 15-летнего подростка Глеба Севостьянова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

– Внимание. Максимальный репост пожалуйста. Пропал Севостьянов Глеб Витальевич, 15 лет, г. Барнаул, Алтайский край, - говорится в объявлении.

Подросток 5 сентября не вернулся домой. Его местонахождения устанавливается.

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю рубашку и брюки, синие кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о том, где может находиться подросток, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

Примечательно, что подросток уже не первый раз уходит из дома.