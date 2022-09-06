В Яровом приезжий турист украл у мужчины золотое кольцо

Вместо кольца компенсировали ущерб
Фото: Анна СЕМИНА
В городе Яровое произошел грабеж – 22-летний приезжий турист украл у мужчины золотое кольцо.
– Накануне в полицию обратился местный житель, который сообщил, что возле Дома культуры к нему подошел неизвестный мужчина, в ходе беседы между ними возник конфликт, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Незнакомец отобрал у пострадавшего золотое кольцо и сбежал. Ущерб составил 27 тысяч рублей.
Вскоре предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 22-летний житель Омска, который приехал в Яровое отдохнуть. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. Ущерб потерпевшему он возместил, но уголовное дело по факту грабежа возбуждено.