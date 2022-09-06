На Потоке в Барнауле отключили горячую воду

Воды не будет до 21.00
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня, 6 сентября, в Барнауле на весь день отключили горячую воду у жителей Потока. Об этом сообщают в СГК.
Это завершающий этап ремонта теплосетей на улице Тимуровской.
- 6 сентября с 9:00 до 21:00 будет временно ограничена подача горячей воды для 37 жилых домов на Потоке, - предупреждают в компании СГК.
Сегодня рабочие должны демонтировать временный трубопровод, который задействовали на время ремонта, а также переключат ресурс на постоянную схему.
Дома, попавшие под отключение:
ул.Тимуровская - 42, 44, 46, 50, 64, 23, 60, 48а, 21, 34, 56, 32, 25, 38, 52, 62, 40, 36, 19, 58;
ул. Петра Сухова - 54а, 48, 42, 59, 38, 46, 55, 40а, 40, 44
ул. Западная 5-я - 87, 87а, 85, 89
ул. Германа Титова - 13, 21
ул. Эмилии Алексеевой - 34а, 34, 32, 39, 40
ул. 40 лет Октября - 24, 20, 22.