В Барнауле 10 сентября пройдет первая осенняя продовольственная ярмарка

Осенняя ярмарка в Барнауле пройдет 10 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября с 10 до 14 часов состоится первая осенняя продовольственная ярмарка. Площадки будут работать во всех районах Барнаула, сообщили в мэрии.

На ярмарке по приемлемым ценам можно будет купить продукты местного производства: мясо птицы, свинину и говядину, колбасы, овощи и фрукты, растительное масло, кондитерские изделия и многое другое.

Уличные торговые площадки будут работать по адресам:

- пл. Народная,

- ул. 50 лет СССР, 51а,

- пр. Красноармейский, 36,

- пр. Ленина, 71 и 152,

- ул. Чайковского, 21а.

Отмечается, что этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.