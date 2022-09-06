В Барнауле 10 сентября пройдет первая осенняя продовольственная ярмарка

Осенняя ярмарка в Барнауле пройдет 10 сентября 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
10 сентября с 10 до 14 часов состоится первая осенняя продовольственная ярмарка. Площадки будут работать во всех районах Барнаула, сообщили в мэрии.
На ярмарке по приемлемым ценам можно будет купить продукты местного производства: мясо птицы, свинину и говядину, колбасы, овощи и фрукты, растительное масло, кондитерские изделия и многое другое.
Уличные торговые площадки будут работать по адресам:
- пл. Народная,
- ул. 50 лет СССР, 51а,
- пр. Красноармейский, 36,
- пр. Ленина, 71 и 152,
- ул. Чайковского, 21а.
Отмечается, что этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.