Новая схема движения Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Со среды, 7 сентября, барнаульские маршрутки №29 и №77 поменяют схему движения.

– Они будут заезжать к реабилитационному центру «Журавлики», а далее возвращаться на действующие трассы следования, - сообщают в мэрии.

Такое решение было принято после рассмотрения обращений, поступивших в профильный комитет от Минсоцзащиты Алтайского края. Если вариант окажется востребованным, то останется на постоянной основе. Пока же маршрутки ходят в тестовом режиме.

– Для подъезда к учреждению по улице Тихонова уже обустроена разворотная площадка для общественного транспорта, - добавляют в администрации.

В дальнейшем здесь расширят проезжую часть, а в следующем году построят тротуар.