В барнаульской многоэтажке обнаружили труп

На месте ЧП работали правоохранители
Фото: Олег УКЛАДОВ
22 августа в одной из многоэтажек Барнаула обнаружили труп. Об этом сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».
- На Кавалерийской, 20 на втором этаже нашли труп мужчины, - пишут пользователи.
По их информации, на месте ЧП работали правоохранители. Что именно послужило причиной смерти мужчины, не сообщается. Официальной информации о случившемся не поступало.
Одна из горожанок написала, что в подъезде было много крови. В комментариях пользователи предполагают, что мужчину могли убить.