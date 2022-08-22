В барнаульской многоэтажке обнаружили труп

На месте ЧП работали правоохранители Фото: Олег УКЛАДОВ

22 августа в одной из многоэтажек Барнаула обнаружили труп. Об этом сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».

- На Кавалерийской, 20 на втором этаже нашли труп мужчины, - пишут пользователи.

По их информации, на месте ЧП работали правоохранители. Что именно послужило причиной смерти мужчины, не сообщается. Официальной информации о случившемся не поступало.

Одна из горожанок написала, что в подъезде было много крови. В комментариях пользователи предполагают, что мужчину могли убить.