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Происшествия22 августа 2022 12:46

В барнаульской многоэтажке обнаружили труп

Об этом рассказали очевидцы
Герман Архаров
На месте ЧП работали правоохранители

На месте ЧП работали правоохранители

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 августа в одной из многоэтажек Барнаула обнаружили труп. Об этом сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».

- На Кавалерийской, 20 на втором этаже нашли труп мужчины, - пишут пользователи.

По их информации, на месте ЧП работали правоохранители. Что именно послужило причиной смерти мужчины, не сообщается. Официальной информации о случившемся не поступало.

Одна из горожанок написала, что в подъезде было много крови. В комментариях пользователи предполагают, что мужчину могли убить.