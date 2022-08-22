В Барнауле парни украли из ТРЦ игрушки на 75 тысяч рублей

Игрушки Фото: Анна СЕМИНА

5 августа в Барнауле молодые люди украли кучу игрушек из отдела в ТРЦ «Арена». Сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Работник магазина рассказал, что двое парней зашли в магазин, где набрали два пакета дорогих брендовых игрушек, а затем спокойно вышли. Рамки на выходе не сработали.

– Молодые люди были постоянно на связи по телефону и координировали друг друга, чтобы не пересекаться с сотрудниками магазина, – говорится в сообщении.

Подозреваемых ищут.