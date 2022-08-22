В Алтайском крае объявили штормпрогноз из-за заморозков

Жителей и гостей региона просят соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за заморозков ночью и высокой пожароопаности днем. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– С 22 по 26 августа 2022 года местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), – добавили в алтайском Гидрометцентре.

Жителей и гостей региона просят соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе.

Кроме того, с 22 по 25 августа при прояснении в Алтайском крае возможны заморозки в травостое до -2 градусов.

Добавим, что ночью 23 августа в Алтайским крае ожидается +6...+11 градусов, местами до +1 градуса, в травостое местами заморозки 0...-2 градуса. Днем воздух прогреется до +18...+23 градуса.

Днем 24 августа будет +19...+4 градуса, а днем 25 августа +22...+27 градусов.