В ДТП с участием маршрутки в Бийске пострадали четыре человека

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

21 августа в Бийске произошла авария с участием маршрутки. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, что водитель Mitsubishi Lancer ехал от улицы Васильева в направлении Кутузова.

– Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с движущемся во встречном направлении автобусом ГАЗ А64R42, – говорится в сообщении.

Известно, что маршрутка следовала по маршруту №50. Внутри находились 15 пассажиров.

В результате аварии пострадали три человека: женщина 1980 года рождения и двое мужчин 1949 и 1962 годов рождения. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель Mitsubishi.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.