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Происшествия22 августа 2022 6:31

Разыскиваемый по подозрению в сексуальном насилии попал на видео в Бийске

На вид мужчине 18-22 года
Герман Архаров
Подозреваемый

Подозреваемый

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске ищут мужчину, которого подозревают в совершении сексуального насилия. Об этом сообщает МУ МВД России «Бийское».

Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 18-22 года, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волос тёмный короткий.

Мужчина был одет в белую футболку и темные штаны, светлые кроссовки со светоотражающими вставками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8-906-968-79-21, 8-961-992-77-88, 02. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.