Михаил Евдокимов - младший. Фото: личная страница Анны Евдокимовой

Дочь бывшего губернатора Алтайского края и заслуженного артиста России Михаила Евдокимова Анна показала повзрослевшего сына.

Последние дни уходящего лета Анна вместе с семьей проводит в Горном Алтае: они уже добрались до Чемала, где ходят по рекам, напитываются энергией, наблюдают за местными красотами. Параллельно пытаются запечатлеть отдых на фото и делятся живописными кадрами в социальных сетях.

На одном из снимков Евдокимова запечатлела повзрослевшего сына Михаила. 17 сентября ему исполнится 14 лет. Уже сейчас язык не поворачивается назвать его мальчиком. Это высокий парень симпатичный парень. По словам окружающих, с каждым годом он все сильнее становится похож на своего известного деда.