В минздраве рассказали о проверке психбольницы в Бийске, пациента которой похоронили как безродного

Проверка регионального минздрава показала, что помощь мужчине оказывали в полном объёме и в соответствии с диагнозом Фото: Олег УКЛАДОВ

Работники психиатрической больницы Бийска, пациента которой похоронили как безродного, получили дисциплинарные высказывания. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Проверка регионального минздрава показала, что помощь мужчине оказывали в полном объёме и в соответствии с диагнозом.

Также выяснилось, что в больнице не было алгоритмов передачи сведений о смерти пациентов между дежурными. Заведующие отделениями, не выполняли должностные инструкции. В итоге о смерти пациента сообщили только спустя полтора месяца.

При этом, почему пациента похоронили как безродного, в ведомстве не рассказали.

Ранее мы писали, что мужчина попал в психиатрическую больницу после двух перенесенных инсультов. Первый раз он проходил лечение в марте, после чего выписался домой, но при повторении симптомов пришлось вновь обратиться к психиатрам.

Из-за карантина посещения были запрещены, поэтому родственники не моли с ним связаться. О состоянии узнавали через врачей. В июне объяснить, почему от семьи полтора месяца скрывали смерть мужчины и продолжали принимать передачи, хотя того уже не было в жив, представители больницы не смогли.