Возможность расширения Южного тракта обсудили в мэрии Барнаула

Совещание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации краевой столицы обсудили возможность расширения Южного тракта. Об этом сообщает мэрия.

- Актуальность вопроса по реконструкции Южного тракта связана с тем, что принято решение и выделены соответствующие средства на строительство трехуровневой развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов, - отметил Антон Шеломенцев, замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Строительство развязки предусматривает расширение подъездных путей к Южному тракту до четырех полос. Кроме того, южное направление рассматривается как перспективное для развития жилищного строительства.

Рихард Фаллер, директор компании ООО СЗ «АдалинИнвест» расскзал, что при строительстве нового микрорайона в посёлке Южный расширение участка дороги будет актуальным. В рамках государственно-частного партнерства он готов взять на себя обязательства и расходы на разработку проектно-сетной документации по расширению Южного тракта.

Для реализации такого проекта следует проработать вопрос финансирования. Профильные комитеты изучат возможность включения объекта в региональные и федеральные программы.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что к концу 2023 года в Барнауле хотят построить трехуровневую развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.