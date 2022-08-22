Алтайский край оказался в хвосте рейтинга регионов по зарплате

Зарплата Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край расположился на 82 строчке в рейтинге российских регионов по доле работников, которые получают зарплату выше средней. Об этом сообщают РИА Новости.

- Исследование основано на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Анализ провели для всех регионов, - сказано в сообщении.

В Алтайском крае зарплату выше средней имеют только 11,5% работников. Кроме того, лишь 1,7% получают выше двух средних зарплат.

Добавим, что на первом месте в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где выше средней зарплаты получают более 70% работников.