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Общество22 августа 2022 3:58

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга регионов по зарплате

Он занял 82 место
Герман Архаров
Зарплата

Зарплата

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край расположился на 82 строчке в рейтинге российских регионов по доле работников, которые получают зарплату выше средней. Об этом сообщают РИА Новости.

- Исследование основано на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Анализ провели для всех регионов, - сказано в сообщении.

В Алтайском крае зарплату выше средней имеют только 11,5% работников. Кроме того, лишь 1,7% получают выше двух средних зарплат.

Добавим, что на первом месте в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где выше средней зарплаты получают более 70% работников.