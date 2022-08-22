Участок улицы Малахова на месяц перекроют в Барнауле

Заменят 200 метров трубопровода Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 22 августа, в Барнауле перекроют нечетную сторону улицы Малахова на пересечении с малой проезжей частью проспекта Космонавтов. Специалисты займутся заменой теплосети, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Заменят 200 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров на участке от трамвайных путей до остановки «РТИ», - говорится в сообщении.

При этом движение электротранспорта из-за работ нарушать не будут, трамваи продолжат двигаться по своему расписанию.

Работы завершат к 22 сентября и проезжую часть откроют для автомобилистов.

Ранее мы писали, что из-за ремонта до утра 31 августа перекрыт участок улицы Модельной от здания №10 до ул. Рощинской. Кроме того, до 15 сентября перекрыли движение по проезду Курганскому от улицы Рощинской до улицы Гущина.