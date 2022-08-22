В Барнауле за 22,3 млн рублей продают квартиру в сосновом бору

Квартира находится в элитном ЖК Фото: Герман Архаров

В краевой столице выставили на продажу трехкомнатную квартиру в сосновом бору. Ее цена – 22,3 млн рублей, объявление разместили на сайте avito.ru.

Квартира находится в элитном ЖК на Змеиногорском тракте. Ее площадь – 140 квадратных метров

- Расположена на 8 этаже восьмиэтажного дома, сверху имеется технический этаж. Закрытая территория с пешеходными дорожками, фонтанами, газонами, современной детской площадкой, - говорится в объявлении.

Продавец пишет, что в квартире удобная планировка и комнаты изолированы. Внутри - две спальни, гостиная, кухня, прихожая, два санузла, гардеробная. Кроме того есть лоджия с панорамным остеклением и зоной отдыха.

Стоимость квартиры - 22 300 000 рублей (159 286 рублей за один квадратный метр).