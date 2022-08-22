В Барнауле отметили День Воздушного флота России

Летчики удивили зрителей Фото: Олег УКЛАДОВ

21 августа в Барнауле с размахом День воздушного флота. Выпускники Барнаульского высшего военного училища летчиков по традиции собрались у БЮИ и прошли по проспекту Ленина, сообщает «Алтапресс».

Всего на плацу БЮИ собралось около 300 выпускников училища. Здесь звучали песни Высоцкого. Авиаторы прошли по проспекту Ленина на набережную краевой столицы. Здесь летчики удивили зрителей и показали свое мастерство. Они выполнили различные фигуры высшего пилотажа.

Точку в праздничной программе поставили парашютисты Барнаульского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.

Добавим, что День Воздушного флота России ежегодно отмечается в третье воскресенье августа.