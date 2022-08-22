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Общество22 августа 2022 1:45

Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Государственного флага

К нему присоединился Александр Романенко
Герман Архаров
Томенко и Романенко отметили, что церемония поднятия Государственного флага хранит в себе важное послание

Томенко и Романенко отметили, что церемония поднятия Государственного флага хранит в себе важное послание

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Ежегодно мы торжественно отмечаем этот праздник, отдавая дань уважения истории Отечества и его важнейшему государственному символу. Бело-сине-красный стяг олицетворяет собой преемственность поколений и нерушимость нравственных ценностей, которые лежат в основе сплоченности нашего народа, - говорится в поздравлении.

Томенко и Романенко отметили, что церемония поднятия Государственного флага хранит в себе важное послание - память тех, кто мирным трудом создавал мощь великой державы или на полях сражений защищал свободу Родины.

Также в поздравлении сказано, что нужно воспитывать в детях бережное отношение к истории страны. В связи с этим в школах России ввели традицию торжественного поднятия триколора.

Глава региона и председатель АКЗС пожелали жителям Алтайского края благополучия, здоровья и успехов