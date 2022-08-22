Рабочая неделя начнется в Алтайском крае с дождей и похолодания

В Барнауле в начале дня небольшой дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 22 августа, в Алтайском крае будет прохладно. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

На большей части региона пройдут небольшие дожди, местами грозы. При грозах местами возможны умеренные дожди. В крае будет дуть северный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 22 августа прогнозируют +17…+19 градусов.

- В начале дня небольшой дождь. Ветер северный, 3-8 м/с, - отметили в Гидрометцентре.

Синоптики добавили, что до 22 августа местами в Алтайском каре сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс.