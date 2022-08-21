В Алтайском крае раскрыли кражу свадебного платья

Правоохранители возбудили уголовные дела о краже с незаконным проникновением Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу из частного дома в Угловском районе. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- В дежурную часть отделения полиции по Угловскому району поступило сообщение от местной жительницы 1958 года рождения о том, что неизвестные проникли в принадлежащий ей дом, в котором никто не живет длительное время, - сообщили в МВД.

Предварительно было установлено, что в начале июня в дом пробрался мужчина, живущий по соседству. Он сорвал замок с входной двери, проник в дом и похитил из него холодильник и печную плиту.

Через несколько дней в дом наведались и другие соседи: мать с сыном и его сожительница. Семья вынесла свадебное платье, шторы, одеяла и другие вещи.

По данным фактам правоохранители возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.