Алтайский министр здравоохранения рассказал, привезут ли в регион назальную вакцину против ковида

Пока что в поликлиниках региона прививают против ковида только через инъекции. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ждут поставку назальной вакцины против коронавируса. Об этом «Амику» рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Назальная вакцина — это вариант препарата «Спутник V», который вводят через нос. По слова главы крайздрава, сейчас такая вакцины есть лишь «в небольшом количестве регионов».

- Мы аналогично ждем поставку этой вакцины. Плюс, встаёт вопрос о приобретении дополнительного оборудования, которое необходимо для использования препарата, — рассказал Дмитрий Попов.

Точные сроки доставки назальной вакцины пока не называются. Министр объяснил, что для использования такого препарата нужны специальные насадки на шприц – атомайзеры. Их придется закупать для медучреждений.