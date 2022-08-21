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Здоровье21 августа 2022 9:30

Алтайский министр здравоохранения рассказал, привезут ли в регион назальную вакцину против ковида

Пока завоза в регион не было
Вера Березовская
Пока что в поликлиниках региона прививают против ковида только через инъекции.

Пока что в поликлиниках региона прививают против ковида только через инъекции.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ждут поставку назальной вакцины против коронавируса. Об этом «Амику» рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Назальная вакцина — это вариант препарата «Спутник V», который вводят через нос. По слова главы крайздрава, сейчас такая вакцины есть лишь «в небольшом количестве регионов».

- Мы аналогично ждем поставку этой вакцины. Плюс, встаёт вопрос о приобретении дополнительного оборудования, которое необходимо для использования препарата, — рассказал Дмитрий Попов.

Точные сроки доставки назальной вакцины пока не называются. Министр объяснил, что для использования такого препарата нужны специальные насадки на шприц – атомайзеры. Их придется закупать для медучреждений.