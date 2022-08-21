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Здоровье21 августа 2022 8:03

Жителям Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в транспорте, на работе и учебе

В регионе растет заболеваемость коронавирусом
Вера Березовская
В крае растет заболеваемость коронавирусом

В крае растет заболеваемость коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал носить маски. Как сообщается на сайте краевого управления, на протяжении последних четырех недель в регионе растет заболеваемость коронавирусом.

- Наиболее интенсивный рост заболеваемости отмечается среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 64 лет (подъем в 1,7 раза) и лиц старше 65 лет (подъем в 1,8 раза), - отмечают в Роспотребнадзоре.

Наиболее распространен в Алтайском крае штамм «омикрон». Специалисты отмечают, что он более заразен, чем другие подвиды ковида.

Из-за подъема заболеваемости специалисты Роспотребнадзора советуют жителям региона вернуться к ношению масок в общественных местах, включая транспорт, медорганизации, а также на работе и учебе.