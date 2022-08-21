В Барнауле водитель скрылся с места ДТП на перекрестке улиц Георгиева и 50 лет СССР

Утром на перекрестке столкнулись две иномарки Фото: Олег УКЛАДОВ

21 августа в Барнауле произошла авария на перекрестке улицы Георгиева и 50 лет СССР. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Утром на перекрестке столкнулись две иномарки. Один из автомобилей после столкновения отлетел в светофорный столб. На выложенных в соцсети кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения.

Как сообщает «Амител», один из участников ДТП, водитель Toyota Mark с места аварии скрылся. Также сообщается о пострадавших. Им оказана медпомощь.