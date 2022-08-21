Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2022 5:40

22 августа 400 тысяч барнаульцев останутся без горячего водоснабжения

Отключение продлится четыре дня
Вера Березовская
На этот раз отключение продлится четыре дня – с 22 по 24 августа

На этот раз отключение продлится четыре дня – с 22 по 24 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 августа порядка 400 тысяч барнаульцев останутся без горячего водоснабжения. Как пояснили в пресс-службе СГК, это станет последним этапом летних отключений воды для подготовки к зиме.

На этот раз отключение продлится четыре дня – с 22 по 25 августа.

«В этот период энергетики проведут профилактические и ремонтные работы на тепловых сетях и ТЭЦ, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании» - рассказали энергетики.

Также у части горожан снизят подачу параметров горячей воды из-за реконструкции моста на Новом рынке. Эти неудобства коснутся жителей 161 многоквартирного дома, семи детсадов, двух школ и пяти больниц.