Барнаул стал вторым в России по росту цен на аренду однокомнатных квартир

По сравнению с январем в августе «однушки» в Барнауле подорожали в городе на 19% Фото: Татьяна Гейнрих

Барнаул вошел в число лидеров в России по росту цен на аренду однокомнатных квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику ЦИАН.

По результатам исследования столица Алтайского края расположилась на втором месте по росту стоимости аренды квартир с начала года. По сравнению с январем в августе «однушки» в Барнауле подорожали на 19% – до 15,5 тысячи рублей в месяц.

Обогнал краевой центр только Ростов-на-Дону. Там стоимость жилья с начала года выросла на 21% и составила в среднем 22,2 тысячи рублей в месяц.

На третьем месте расположился Челябинск – в городе аренда однокомнатных квартир выросла на 16% - до 15,2 тысяч рублей.