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Общество20 августа 2022 10:34

В Яровом временно приостановлена работа ТЭЦ

Прекращено горячее водоснабжение
Антонина Лышова
На ТЭЦ будут проводить плановые ремонтные работы

На ТЭЦ будут проводить плановые ремонтные работы

Фото: Анна СЕМИНА

В Яровом 20 августа временно приостановили работу местной ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Причина отключения - плановые ремонтные работы.

Известно, что будет прекращена подача горячей воды. На данный момент нет информации о том, когда будет возобновлена работа ТЭЦ.

- О начале работы ТЭЦ будет сообщено дополнительно, - пишет пресс-служба городской администрации.

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