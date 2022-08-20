В Яровом временно приостановлена работа ТЭЦ

На ТЭЦ будут проводить плановые ремонтные работы
Фото: Анна СЕМИНА
В Яровом 20 августа временно приостановили работу местной ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Причина отключения - плановые ремонтные работы.
Известно, что будет прекращена подача горячей воды. На данный момент нет информации о том, когда будет возобновлена работа ТЭЦ.
- О начале работы ТЭЦ будет сообщено дополнительно, - пишет пресс-служба городской администрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 млн рублей потребуется для ремонта ТЭЦ в Яровом
Всего нужно устранить 122 нарушения (подробнее)