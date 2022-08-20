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Общество20 августа 2022 9:29

Барнаульцев предупредили о возможном подтоплении проблемных участков дорог из-за дождя

В краевой столице 20 августа ожидаются дожди
Антонина Лышова
Дорожные и коммунальные службы города готовы к оперативному устранению подтоплений

Дорожные и коммунальные службы города готовы к оперативному устранению подтоплений

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 августа ожидаются дожди. В связи с этим возможно подтопление наиболее проблемных участков дорог. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

- Подвержены подтоплению дождевыми водами ряд участков дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт, Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островского, Антона Петрова – Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озерная», - пишет пресс-служба.

Отметим, что дорожные и коммунальные службы города готовы к оперативному устранению подтоплений. Барнаульцев просят во возможности оставаться в непогоду дома.

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