Барнаульцев предупредили о возможном подтоплении проблемных участков дорог из-за дождя

Дорожные и коммунальные службы города готовы к оперативному устранению подтоплений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 августа ожидаются дожди. В связи с этим возможно подтопление наиболее проблемных участков дорог. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

- Подвержены подтоплению дождевыми водами ряд участков дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт, Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островского, Антона Петрова – Малахова, на улице Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на улице Попова на остановке «Озерная», - пишет пресс-служба.

Отметим, что дорожные и коммунальные службы города готовы к оперативному устранению подтоплений. Барнаульцев просят во возможности оставаться в непогоду дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае 20 августа обещают дожди и грозы

Температура воздуха составит +15... +20 градусов (подробнее)