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Общество20 августа 2022 8:33

Пропавших без вести полтора года назад мать и сына нашли в Алтайском крае

Ребенка якобы передали отцу
Антонина Лышова
Ребенка искали правоохранители и отец

Ребенка искали правоохранители и отец

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители нашли пропавшую без вести полтора года назад 34-летнюю женщину с ее пятилетним сыном. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.

Известно, что мать с ребенком пропали весной прошлого года. Женщина сбежала из Бийска после развода с мужем.

- Из Алтайского края мать с ребенком отправились в Верхнюю Пышму, а затем перебрались в Краснодарский край, - пишут в группе.

Ребенка искали правоохранители и отец. Есть предположение, что женщина решилась на побег, так как не желала оставлять ребенка с отцом. По решению суда мальчик должен был проживать с мужчиной.

Недавно правоохранители получили информацию, что женщина с ребенком могут находиться в одной из квартир Бийска. Выехавшие на место полицейские обнаружили пропавших. Ребенка передали отцу. В отношении женщины якобы возбудили уголовное дело в Верхней Пышме.

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