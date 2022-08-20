Пропавших без вести полтора года назад мать и сына нашли в Алтайском крае

Ребенка искали правоохранители и отец
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае правоохранители нашли пропавшую без вести полтора года назад 34-летнюю женщину с ее пятилетним сыном. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.
Известно, что мать с ребенком пропали весной прошлого года. Женщина сбежала из Бийска после развода с мужем.
- Из Алтайского края мать с ребенком отправились в Верхнюю Пышму, а затем перебрались в Краснодарский край, - пишут в группе.
Ребенка искали правоохранители и отец. Есть предположение, что женщина решилась на побег, так как не желала оставлять ребенка с отцом. По решению суда мальчик должен был проживать с мужчиной.
Недавно правоохранители получили информацию, что женщина с ребенком могут находиться в одной из квартир Бийска. Выехавшие на место полицейские обнаружили пропавших. Ребенка передали отцу. В отношении женщины якобы возбудили уголовное дело в Верхней Пышме.
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