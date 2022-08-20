В бийской больнице врач отказался осматривать больного ребенка

Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"
В бийской больнице врач отказался принять и осмотреть больного ребенка. На поведения медика пожаловались родители в группе “Инцидент Бийск”.
- Неподобающее отношение к пациентам, тем более детям, - пишут родители.
Известно, что ситуация произошла 18 августа. Ребенка родители привели в одну из городских больниц к дежурному отоларингологу. У мальчика болел нос. Доктор отказалась принять ребенка. По словам родителей, медик закрылась в кабинете.
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