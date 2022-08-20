Специалист назвал причину активности медведей в Алтайском крае

В регионе обитает более 1,3 тыс. медведей Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Алтайском крае “нашествие” медведей связано с сезонной миграцией. Об этом “МК на Алтае” рассказал замдиректора Тигирекского заповедника по развитию туризма Денис Соломахин.

Напомним, что из-за активности косолапых в крае закрыли некоторые туристические маршруты в Тигирекском заповеднике и экотропы в Чинетинском заказнике.

Эксперт объясняет активность хищников сезонной миграцией, которая происходит в августе-сентябре. В это время косолапые смещаются к югу в высокие горы, чтобы полакомиться черникой и кедровыми орехами. Сейчас туристические маршруты закрыты, чтобы избежать встреч людей с хищниками.

Отметим, что по примерным расчетам в зависимости от сезона в Тигиреке обитают от 34 до 54 медведей. Всего в регионе живет более 1,3 тыс. особей.

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