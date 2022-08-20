В Бийске завершены поиски пропавшего мужчины с татуировкой на плече

Мужчина пропал 9 августа

В Бийске нашли пропавшего 45-летнего мужчину с татуировкой на плече. Об этом рассказали родственники.

- Спасибо всем огромное за помощь. Человек находится дома, - говорят родственники.

О местонахождении мужчины родственникам по указанному телефону сообщил местный житель, который позвонил и рассказал, что видел мужчину в одном из районов Бийска. Напомним, бийчанин пропал 9 августа.

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