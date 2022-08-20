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Общество20 августа 2022 2:33

В Алтайском крае 20 августа обещают дожди и грозы

Температура воздуха составит +15... +20 градусов
Антонина Лышова
В Барнауле синоптики прогнозируют +17... +19 градусов

В Барнауле синоптики прогнозируют +17... +19 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 августа температура воздуха составит +15... +20 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, -обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле синоптики прогнозируют +17... +19 градусов. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный, 3-8 м/с.

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