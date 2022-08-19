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Общество19 августа 2022 11:49

Готовивший теракт молодой барнаулец получил 16 лет лишения свободы

Он готовил взрывчатку для терактов в социальных объектах
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Свою вину мужчина признал

Свою вину мужчина признал

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае огласили приговор 22-летнему барнаульцу, который проходил обучение для террористической деятельности. Дома он готовил взрывчатку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В прошлом году мужчина обучился и потом изготовил в своей квартире в Барнауле взрывчатые вещества и взрывные устройства.

- Их он планировал использовать для осуществления террористической деятельности на объектах социальной сферы. Изготовленные им взрывчатка и специализированные детонационные устройства изъяты в ходе обыска сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, - отметили в ведомстве.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а далее – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить штраф в 120 тысяч рублей.

Также суд огласил приговор жительнице Барнаула, которая в соцсетях поддержала действия мужчины и оправдала его в комментарии. За публичное оправдание терроризма в интернете она должна будет заплатить штраф - 400 тысяч рублей.

Приговоры суда не вступили в законную силу.