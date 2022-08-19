Двух девочек сбил водитель иномарки на пешеходнике в Барнауле

Девочек доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

19 августа около 14:55 в Барнауле сбили двух несовершеннолетних пешеходов. Как пишет «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ОГИБДД Барнаула, пострадали две девочки 2007 года рождения.

Авария произошла в районе дома №58 «А». Водитель за рулем Nissan Almera наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Потерпевшие получили травмы, им оказали помощь в горбольнице №1, но госпитализация не потребовалась. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.