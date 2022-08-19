В мэрии рассказали, как отпразднуют День Государственного флага в Барнауле 22 августа 2022

22 августа в Барнауле пройдет празднование Дня Государственного флага Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

22 августа в Барнауле пройдет празднование Дня Государственного флага. Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздник начнется в 11:00 на набережной Оби – там торжественно поднимут флаг РФ.

В 14:00 у Краевого дворца молодежи начнется автопробег с российскими флагами. Участие примут 15 машин, которые доедут до парка культуры и отдыха «Центральный». В 17:00 в парке «Центральный» начнется концерт. Также там пройдут мастер-классы, флешмоб и так далее.

- Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Барнаула проведет информационную акцию «Военная служба по контракту – твой выбор», - отметили в мэрии.

А на территории Барнаульского юридического института МВД России пройдет торжественное построение. Соревнования по плаванию стартуют на пляже «Водный мир».