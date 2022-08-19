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Происшествия19 августа 2022 10:17

Барнаулец приревновал жену к соседу и убил её

Он ударил ее ножом в спину и жизненно-важные органы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Из-за ревности он схватился за нож

Из-за ревности он схватился за нож

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве гражданском супруги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, накануне трагедии между возлюбленными произошла ссора из-за ревности.

Днем 17 апреля пьяные гражданские супруги начали ругаться - мужчине не понравилось общение женщины с соседом. Из-за ревности он схватился за нож и воткнул женщине в спину, она пыталась от него убежать, но он её преследовал и еще несколько раз серьезно ранил. От полученных травм 46-летняя женщина погибла.

Обвиняемый признал свою вину, но у него еще была условная судимость. В связи с этим ему назначили наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.