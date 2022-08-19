Барнаулец приревновал жену к соседу и убил её

Из-за ревности он схватился за нож
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Барнаула признали виновным в убийстве гражданском супруги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, накануне трагедии между возлюбленными произошла ссора из-за ревности.
Днем 17 апреля пьяные гражданские супруги начали ругаться - мужчине не понравилось общение женщины с соседом. Из-за ревности он схватился за нож и воткнул женщине в спину, она пыталась от него убежать, но он её преследовал и еще несколько раз серьезно ранил. От полученных травм 46-летняя женщина погибла.
Обвиняемый признал свою вину, но у него еще была условная судимость. В связи с этим ему назначили наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.