Барнаулец приревновал жену к соседу и убил её

Из-за ревности он схватился за нож Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве гражданском супруги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, накануне трагедии между возлюбленными произошла ссора из-за ревности.

Днем 17 апреля пьяные гражданские супруги начали ругаться - мужчине не понравилось общение женщины с соседом. Из-за ревности он схватился за нож и воткнул женщине в спину, она пыталась от него убежать, но он её преследовал и еще несколько раз серьезно ранил. От полученных травм 46-летняя женщина погибла.

Обвиняемый признал свою вину, но у него еще была условная судимость. В связи с этим ему назначили наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.