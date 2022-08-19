Барнаульцев призвали привиться от ковида вслед за чиновниками

В период сезонного подъема заболеваемости стоит сделать прививку Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской администрации организовали вакцинацию муниципальных служащих. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по примеру чиновников привиться стоит и горожанам перед наступлением новой волны инфекции.

- Муниципальные служащие самостоятельно активно проходят повторную вакцинацию в медицинских организациях. Также по обращениям профсоюзной организации работников органов местного самоуправления города Барнаула проводится выездная вакцинация, - отметили в администрации города.

Сейчас вакцинацию прошли уже больше 100 человек, через три недели они поставят второй компонент вакцины.

Жителям и гостям краевой столицы напомнили, что в период сезонного подъема заболеваемости стоит сделать прививку. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, записаться можно через колл-центр или портал Госуслуг.

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