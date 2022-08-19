Одна детская больница останется в Бийске после оптимизации

Это связано с объединением двух детских медучреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске с 1 октября останется лишь одна детская больница. Как сообщает «Бийский рабочий», осенью в городе проведут реорганизацию детских медучреждений и объединят два из них.

После нее в городе будет функционировать одна детская больница, в котором совместят городскую детскую больницу и детскую поликлинику №2. Работать они будут, как и раньше, в отдельных изданиях, график не изменится. Отличием будет лишь то, что поменяется название и руководитель. Уже известно, что медучреждение возглавит Елена Ковярова, которая сейчас занимает пост главврача детской горбольницы.

- Данное мероприятие проходит в рамках укрупнений медицинских учреждений города, которые необходимы для оптимизации системы здравоохранения края, - подчеркивает издание.