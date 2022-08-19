Барнаулец захотел близости в первый день знакомства и получил нож в спину

Мужчина получил нож в спину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местную жительницу за убийство нового знакомого. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, она расправилась с мужчиной из-за его порывов к близости.

Неоднократно судимая женщина в апреле этого года познакомилась с 37-летним барнаульцем в общественном транспорте. Кавалер пригласил даму к себе домой, где они начали выпивать спиртное.

- После того, как мужчина захотел более близкого продолжения отношений, обвиняемая ножом ударила его в спину, причинив смертельное ранение, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в СК.

По решению суда она отправится в колонию общего режима на восемь лет лишения свободы.