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Происшествия19 августа 2022 9:15

Барнаулец захотел близости в первый день знакомства и получил нож в спину

Его знакомая оказалась ранее судимой
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина получил нож в спину

Мужчина получил нож в спину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местную жительницу за убийство нового знакомого. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, она расправилась с мужчиной из-за его порывов к близости.

Неоднократно судимая женщина в апреле этого года познакомилась с 37-летним барнаульцем в общественном транспорте. Кавалер пригласил даму к себе домой, где они начали выпивать спиртное.

- После того, как мужчина захотел более близкого продолжения отношений, обвиняемая ножом ударила его в спину, причинив смертельное ранение, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в СК.

По решению суда она отправится в колонию общего режима на восемь лет лишения свободы.