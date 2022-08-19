В селе под Барнаулом завершают капремонт в местном клубе и готовятся строить амбулаторию

Ко Дню города ремонт планируют закончить Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском селе Гоньба подходит к концу капремонт местного клуба за 7,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в следующем году в селе планируют построить амбулаторию.

Клуб является «сердцем» села, так как там проходят детские занятия, заседания клуба пенсионеров и актива села. В прошлом году залу исполнилось 85 лет. Сейчас там проложили новую канализацию и проводку, сделали ремонт в кабинетах, а также построили новую сцену, смонтировали навесной потолок и заменили кресла. Ко Дню города ремонт планируют закончить.

Фельдшерско-акушерский пункт в Гоньбе не работал с 2014 из-за того, что находился в аварийном состоянии. Чтобы решить проблему, власти города и Минздрав смогли добиться строительства новой амбулатории.

- В ней будет оказываться консультативно-диагностическая помощь, ее оказывает врач, а не фельдшер, который имеет возможность принятия решения, назначения обследования и лечения. Сроки строительства смещены на 2023 год, но для себя мы ставим задачу провести проектирование и выйти на конкурсные процедуры по определению подрядчика до конца этого года, - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.