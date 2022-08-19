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Общество19 августа 2022 6:56

На двух улицах в Барнауле на несколько недель ограничат движение

Речь идет об улицах 65 лет Победы и Водопроводной
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ограничение связано с проведением строительных и ремонтных работ

Ограничение связано с проведением строительных и ремонтных работ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на двух дорожных участках ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мера связана с проведением строительных и ремонтных работ.

С 22 августа по 21 сентября автомобилисты не смогут проехать по перекрестку 65 лет Победы- Сергея Семенова. Там будут строить автомобильную дорогу на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова.

А с 23 августа по 13 сентября закроют проезжую часть улицы Водопроводной по всей ширине от дома №99 до дома №103 по бульвару 9 января. Там будут ремонтировать тепловую сеть.

Водителей просят быть внимательнее при проезде данных участков и искать пути объезда.