На двух улицах в Барнауле на несколько недель ограничат движение

Ограничение связано с проведением строительных и ремонтных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на двух дорожных участках ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мера связана с проведением строительных и ремонтных работ.

С 22 августа по 21 сентября автомобилисты не смогут проехать по перекрестку 65 лет Победы- Сергея Семенова. Там будут строить автомобильную дорогу на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова.

А с 23 августа по 13 сентября закроют проезжую часть улицы Водопроводной по всей ширине от дома №99 до дома №103 по бульвару 9 января. Там будут ремонтировать тепловую сеть.

Водителей просят быть внимательнее при проезде данных участков и искать пути объезда.