В Приобском районе Бийска нашли документы пропавшего без вести мужчины с татуировкой

Ориентировка от поискового отряда "ЛизаАлерт" в Алтайском крае

В Бийске в Приобском районе нашли документы 45-летнего мужчины, который с 9 августа числится без вести пропавшим. Как сообщает «Толк», находку передали бывшей супруге пропавшего.

Алексей Енчинов бесследно пропал 9 августа. По словам его родной сестры Татьяны Исмаиловой, в день исчезновения он планировал устроиться на работу. Весной он пережил развод и планировал устроиться на предприятие, при этом получив место в общежитии. Удалось ли ему получить место работы в итоге – сестра не в курсе.

Родной брат пропавшего Николай Енчинов отметил, что ранее мужчина уже пропадал, но находился в течение двух дней. При этом он уезжал работать в другой район Алтайского края. Сейчас поиски длятся уже десять дней, в соцсетях распространяется ориентировка на пропавшего.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру +79136958210.