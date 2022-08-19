Алтайскую школу переводят на дистант из-за затянувшегося ремонта после крупного града

Школа Фото: Анна Перевощикова

Ученики школы села Назарово Михайловского района могут начать учебный год с дистанта. Как пишет “Банкфакс” со ссылкой на директора школы Татьяну Литвих, это связано с затянувшимся ремонтом после того, как здание “побило” крупным градом.

Контракт на работы по замене разбитых окон и пострадавшей крыши были заключены слишком поздно - лишь 8 августа. По информации издания, муниципалитет аргументирует проволочки тем, что краевое правительство якобы долго не принимало решение о финансировании ремонтных работ.

Школа пострадала в результате непогоды в конце июля. Местная жительница в соцсетях рассказала о том, что из-за затянувшегося ремонт детей переводят на дистант.

- По окнам осталось совсем немного. Ждем поставку с завода. Крыша находится в частично разобранном виде. Открытая часть не протекает. Протекает западная сторона: она не раскрыта, но побита градом. Она была проблематичной всегда, и до града, потому что с западной стороны всегда дожди были, - рассказала представительница школы.

Похожая ситуация и в полуямковской школе. Директор учреждения Ольга Киселева рассказала, что время потребовалось для создания комиссии, обследования здания и так далее.

- Мы долго ждали распоряжения правительства Алтайского края о том, чтобы нас включили в программу (ее название собеседница не могла уточнить, прим.ред.) на ремонтные работы. Оно вышло 28 июля, - подчеркнула Киселева.

Кроме того, пришлось ждать, пока будет подготовлена смета на сумму ремонта, контракт пришлось заключать без торгов. Работы планируют выполнить за 35 дней.