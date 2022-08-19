В Барнауле при пожаре на складе корма пострадал человек

Пожар произошел рано утром Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 19 августа в Барнауле в складском здании корма произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадал один человек.

Склад находится на улице Попова. На место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения барнаульского гарнизона около 7 часов утра, там уже горела крыша. Общая площадь пожара составила около 160 квадратных метров. Также привлекли четыре звена газодымозащитной службы.

- На пожаре травмирован мужчина, госпитализирован в ожоговый центр, - отметили в МЧС.

Причину пожара устанавливают.