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Происшествия19 августа 2022 2:53

В Барнауле при пожаре на складе корма пострадал человек

Мужчину доставили в ожоговый центр
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар произошел рано утром

Пожар произошел рано утром

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 19 августа в Барнауле в складском здании корма произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадал один человек.

Склад находится на улице Попова. На место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения барнаульского гарнизона около 7 часов утра, там уже горела крыша. Общая площадь пожара составила около 160 квадратных метров. Также привлекли четыре звена газодымозащитной службы.

- На пожаре травмирован мужчина, госпитализирован в ожоговый центр, - отметили в МЧС.

Причину пожара устанавливают.