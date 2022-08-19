В Барнауле пожилой мужчина сбил 10-летнего ребенка на самокате

Ребенок получил травмы
Фото: Олег УКЛАДОВ
17 августа пожилой водитель сбил мальчика на самокате. Как сообщили в паблике “Инцидент Барнаул”, в результате аварии ребенок получил травмы.
Авария произошла около 19:40 на улице Антона Петрова, 260. Известно, что водитель Toyota Caldina сбил 10-летнего ребенка, который на самокате переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - отметили в паблике.
Насколько серьезно пострадал мальчик, не уточняется.