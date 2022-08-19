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Происшествия19 августа 2022 2:01

В Барнауле пожилой мужчина сбил 10-летнего ребенка на самокате

Мальчик переезжал дорогу по пешеходнику
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ребенок получил травмы

Ребенок получил травмы

Фото: Олег УКЛАДОВ

17 августа пожилой водитель сбил мальчика на самокате. Как сообщили в паблике “Инцидент Барнаул”, в результате аварии ребенок получил травмы.

Авария произошла около 19:40 на улице Антона Петрова, 260. Известно, что водитель Toyota Caldina сбил 10-летнего ребенка, который на самокате переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - отметили в паблике.

Насколько серьезно пострадал мальчик, не уточняется.