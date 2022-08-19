На Алтае мужчина убил подругу сожительницы, пытавшуюся его увести

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Завьяловском районе Алтайского края предъявили обвинение местному жителю после убийства подруги его сожительницы. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он мог расправиться с женщиной, которая позволила себе неприятно высказаться о гражданской супруге обвиняемого.

15 августа в одном из сел района мужчина и его сожительница отдыхали вместе с подругой женщины. Во время застолья со спиртным подруги повздорили, и сожительница обвиняемого ушла из дома.

- Продолжив застолье, гостья стала нелицеприятно отзываться о гражданской супруге обвиняемого, а затем и вовсе предложила ему сожительство. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал избивать 46-летнюю женщину, а когда она попыталась убежать, задушил, - отметили в управлении.

Женщина от травм умерла на месте. Обвиняемого уже заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.