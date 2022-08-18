В Новоалтайске нашли артиллерийский снаряд

Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Новоалтайске рабочий нашел артиллерийский снаряд. Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления.

Известно, что на улице Партизанской во время выполнения земельно-строительных работ подозрительный предмет нашел рабочий. На место сразу прибыли взрывотехник и специалист-кинолог. Они установили, что эта находка - корпус артиллерийского снаряда. На нем были следы коррозии. Специалисты вывезли снаряд на ведомственный военный полигон и уничтожили.

- При обнаружении любых подозрительных предметов и материалов, перемещать их категорически запрещено. Необходимо незамедлительно сообщить о находке сотрудникам правоохранительных органов, - напоминают пресс-служба Управления Росгвардии по Алтайскому краю.

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