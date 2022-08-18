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Общество18 августа 2022 11:27

Жители Алтайского края хранят на вкладах и счетах более 230 млрд рублей

Это на 26,3 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года
Антонина Лышова
В начале года наблюдалась отток денег со счетов

В начале года наблюдалась отток денег со счетов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края хранят на банковских картах и счетах 230,3 млрд рублей. Данные на 1 июля 2022 года приводит барнаульское отделение Центробанка. При этом сумма по сравнению с прошлым годом выросла на 26,3 млрд рублей.

Как отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов, в начале года наблюдалась отток денег со счетов. Ситуация нормализовалась в марте, когда вклады вновь стали привлекательными для населения, а ставки резко выросли.

- В целом за март-июнь вклады граждан приросли на 16 млрд рублей, это более, чем вдвое превысило отток в начале года, — пояснил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей

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